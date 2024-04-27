Новый солнечный парус NASA запустили в космос

Испытательный полет продлится больше двух месяцев.

Солнечный парус NASA для межзвездных путешествий впервые запустили в космос. Ракета-носитель взлетела с космодрома Новой Зеландии в ночь на 24 апреля, пишет Science Alert.

Малый спутник CubeSat, размерами напоминающий микроволновую печь, развернул парус на высоте около 965 километров над Землей. Это почти вдвое выше орбиты Международной космической станции (МКС). Как объяснили специалисты, такая высота нужна для того, чтобы солнечный свет смог сконцентрироваться на полотне и привести в движение аппарат. При этом сила солнечного давления на парус будет сопоставима с давлением обычной канцелярской скрепки, лежащей на ладони.

Парус выполнен из полимерного материала и работает за счет давления света. Фотоны, двигаясь от солнца вглубь космоса, словно обычный ветер на Земле, «надувают» паруса кубсата, придавая ему импульс движения. Сообщается, что NASA в будущем планирует увеличить площадь паруса с 80 до 500 м², а после и до 2000 м².

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В NASA планируют, что испытательный полет продлится больше двух месяцев, причем большую часть этого времени займет проверка подсистем. Непосредственные тесты паруса займут неделю: за это время спутник CubeSat должен будет выполнить серию маневров и доказать способность двигаться в космосе, расширяя доступ и обеспечивая недорогие миссии на Луну, Марс и за его пределы.

Одновременно с парусом ракета успешно вывела на орбиту еще один спутник — южнокорейский NEONSAT-1, который должен будет вести наблюдение за Корейским полуостровом в исследовательских целях.