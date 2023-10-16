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«Обернулся и не увидел ее»: 38-летняя российская альпинистка сорвалась в пропасть в Непале

Фото: Вконтакте Натальи Оленевой

Наталья Оленева – многократная чемпионка России и мастер спорта по альпинизму. Она поднималась на гору Даулагири, на вершину высотой 8167 метров.

Даулагири – седьмой по высоте восьмитысячник мира. Расположена в центральном Непале, на юге. Когда-то, с 1808 по 1832 годы Дхаулагири даже считалась высочайшей вершиной мира. Первый раз ее покорили 13 декабря 1982 года.

Наталья Оленева шла на восхождение вместе с другими альпинистами – Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым.

Все случилось в 8 часов 49 минут по Москве на высоте 6700 метров. Впереди двигался Роман, следом Расим, он же в какой-то момент обернулся и понял, что Натальи нет рядом.

Альпинистам не удалось найти Наталью самостоятельно – они нашли лишь одну ее палку и следы, спустились в базовым лагерь, откуда вызвали вертолет. Пилоты чуть позже и обнаружили тело Натальи. Эвакуировать тело будут 17 октября, когда случится окно погоды.

Фото: Вконтакте Натальи Оленевой

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