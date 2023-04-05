Обезьяна откусила ребенку пальцы в зоопарке в Новой Москве

Врачам пришлось ампутировать девочке фаланги.

В российском зоопарке обезьяна откусила пальцы маленькой девочке. Врачам пришлось ампутировать ребенку фаланги, пишут «Известия».

ЧП произошло в зоопарке «Планета обезьян» в Новой Москве. Родители подвели четырехлетнюю девочку к клетке с обезьянами, и та просунула пальцы через ограждение. В результате один из приматов схватил ребенка за руку и откусил несколько пальцев.

Девочку срочно забрали в больницу на скорой помощи, но хирурги не смогли сохранить ей фаланги двух пальцев. Сейчас ребенок находится под присмотром врачей.

По данным Telegram-канала Mash, семья ребенка могла нарушить правила посещения зоопарка: они пытались покормить обезьяну через ограждение. В вольере находился самец черного мангобея со своей беременной самкой: скорее всего, так он попытался защитить свою семью. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

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