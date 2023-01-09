Обезьяна с детенышем сорвала свадебную фотосессию. Или наоборот?

Приматы забрались на руки к растерянному жениху.

В Мексике обезьяна детенышем влезли в кадр и сорвали фотосессию молодоженов. Произошедшее сняли на видео, которое позже появилось на YouTube.

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На кадрах видно, как молодая пара гуляет в джунглях: жених кружит невесту для свадебного видео и фотографий. Внезапно к ним подбежала обезьяна с детенышем на спине. Она ловко забралась на молодого человека и удобно устроилась у него на руках. Позже к жениху подошла невеста, и они снялись вместе с обезьянами.

Видео стало популярным в соцсетях и набрало множество комментариев. Пользователи похвалили пару за терпеливое и бережное отношение к животным и пожелали им счастливой семейной жизни.