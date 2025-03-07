Местные жители смогли отобрать гаджет у проворной воровки.
Французская туристка, отдыхавшая на тайском острове Пхукет, лишилась своего смартфона, который у нее похитила обезьяна. Животное сначала схватило устройство, а затем принялось его изучать.
Оказалось, что обезьяна смогла включить фронтальную камеру и сделать фотографию, после чего переключила объектив и начала снимать окружающую обстановку. Сняв селфи, она быстро взобралась на ближайшее дерево. К счастью, местные жители заметили пропажу и помогли вернуть телефон владелице, отобрав его у проворной воровки.
В Африке львицы украли у туристки дизайнерскую сумку
Ранее сообщалось, что в одном из индийских ювелирных магазинов крыса похитила колье с бриллиантами, а затем утащила его в свою нору.
Читайте также
Обезьяна сделала селфи на смартфон, украденный у туристки
На Байкале спасли косулю, которая не могла встать со льда
Самый маленький парк в мире меньше квадратного метра: где он находится?
Арктическая глыба льда в Ростовской области. Что это такое?
Туристов в Таиланде предупредили о невыносимой жаре и влажности