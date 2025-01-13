Обиженная испанка решила отравить туристов в отеле

Сотрудница зоны общепита гостиницы обвиняется в добавлении отбеливателя в десерты.

50-летняя официантка отеля, расположенного на популярном испанском курорте в Коста-дель-Соль, обвиняется в попытке отравить гостей из мести. Инцидент произошёл ещё в мае 2023 года, но следствие по делу продолжается до сих пор. Женщину подозревают в том, что она пожелала «испортить репутацию курорта из-за отказа дирекции в продлении её трудового контракта». Навредить имиджу заведения она решила действительно опасным и изощренным способом.

Судя по сообщениям испанской прессы, во время последней рабочей смены женщину застали за странным занятием: двое гостей ресторана заметили, как она подошла к витрине шведского стола, на котором находились порции жидкого йогурта и нарезанные фрукты, и полила продукты содержимым бутылки, которую держала в руках. Затем женщина вместе с тележкой для грязной посуды удалилась на кухню. К счастью, десерты никто попробовать не успел. Поведение сотрудницы показалось туристам подозрительным, и они рассказали о своих наблюдениях менеджеру отеля, тот сообщил об инциденту директору отеля и начальнику службы безопасности, которые незамедлительно обратились в полицию.

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Испорченная еда была изъята полицией, вместе с моющими средствами, которыми пользовались в ресторане в тот момент. Позже сотрудники обнаружили следы отбеливателя в изъятых продуктах. Более того, за пять дней до инцидента похожее средство было добавлено в молоко, предназначенное для сотрудников.

Женщину обвинили в преднамеренной попытке отравить постояльцев, чтобы «нанести серьёзный ущерб заведению», но она свою вину не признала. По словам бывшей сотрудницы, которую цитирует пресса, она настаивает, что не могла совершить подобного злодеяния, потому что не «является сумасшедшей» – ведь от её предполагаемого поступка могли пострадать дети. Тем не менее, следствие стоит на своём: бывшая сотрудница хотела отомстить своему работодателю за увольнение и испортить репутацию отеля. Суд состоится в ближайшее время.