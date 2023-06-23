«Один... несколько... много!»: как народ пирахан разговаривает на языке без числительных

В ходе эволюции каждая культура начинает использовать числа, но язык пираа это обошло стороной.

Сложно представить, что сегодня в мире существует язык, в котором нет слов, обозначающих числа — язык народа пирахан (язык пираа) включает в себя лишь два-три слова, называющих количество предметов: «много» и «несколько».

Выяснить это удалось лингвистам Массачусетского технологического института США. Они узнали, что, говоря о количестве, носители языка называют от одного до четырех предметов словом, близким по значению слову «несколько», а большее число вещей — словом «много».

Исследователи просили пирахан показывать столько же предметов, сколько им показывают. Использовались батарейки AA, орехи, нарисованные линии, конфеты и коробки с разным количеством изображённых рыбок.

В ходе эксперимента оказалось, что пирахан плохо оперируют с количеством больше трех, и, хотя они используют счёт на пальцах, количество загнутых пальцев не обязательно совпадает с количеством предметов.

Реклама

Отсутствие числительных тоже было подтверждено экспериментально. Пирахан используют относительные термины h’oi, ho’i и ba’agiso, каждый последующий из которых означает количество, большее, чем предыдущий. Однако число предметов, которые отделяют одно количество от другого, совсем не фиксировано — пирахан выбирает термин по ситуации, а мнение других его сородичей может не совпадать с его собственным. Один предмет всегда ho’i, но этим словом могут обозначаться и другие количества.

Экспериментаторы пришли к выводу, что пирахан понимают количественную разницу, даже если она составляет один предмет, но отсутствие абстрактных терминов для числа затрудняет для них перенос информации о количестве в пространстве и времени. Таким образом, понятие числа — это одно из изобретений, расширяющих когнитивные возможности человека, подобно алфавиту, но не обязательная черта человеческого языка.

Также в языке пираа отсутствуют слова, обозначающие цвета. Есть только слова, близкие по значению словам «светлый» и «темный». Кроме того, в этом языке только недавно появились личные местоимения, которые, кстати, пирахан заимствовали у соседних народов тупи.