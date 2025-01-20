Одинокие японские пенсионерки стремятся попасть в тюрьму

Япония остаётся страной с одним из самых высоких показателей по количеству долгожителей. Но не всем из них хорошо живётся.

Пенсионерки из Японии предпочитают намеренно совершать преступления и садиться в тюрьму, чтоб избежать бедности и скрасить одинокую старость, гласит свежее расследование CNN из одной из крупнейших тюрем страны Тотиги.

Одна из заключенных, 81-летняя Акиё, рассказала репортерам, что пошла на преступление — кражу еды из супермаркета — ради выживания. Акиё пожаловалась на маленькую пенсию и очень высокие цены в стране и призналась, что хоть и сожалеет о своём поступке, в тюрьме ей хорошо: люди хорошие, а жизнь стабильная.

Судя по данным, кража является самым распространенным преступлением среди пожилых заключенных женского пола. В отличии от Акиё, многие обитатели Тотиги идут на преступление намеренно, без всякого стыда и горечи – в тюрьме хоть и приходится работать на фабриках, заключенных обеспечивают питанием и бесплатной медицинской помощью.

Работники тюрьмы жалуются, что превратились для многих заключенных в нянек и социальных работников — совсем немощных преступниц приходится купать, менять подгузники и переодевать. Некоторые заключенные помоложе даже специально проходят необходимое обучение по уходу за пожилыми людьми, чтоб помогать другим арестанткам более преклонного возраста. Для многих тюрьма стала чем-то вроде дома престарелых, где всегда есть, чем заняться в дружной компании.

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Из развитых стран Япония является государством с самым высоким процентом долгожителей на душу населения: по данным на 1 сентября, в стране было зарегистрировано 95,119 людей, которым исполнилось 100 лет: 88% из них женщины.

В Японии наблюдается настоящий демографический кризис из-за множества стариков: это приводит к нехватке рабочей силы и росту расходов на здравоохранение. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, 20% японцев старше 65 лет живут в бедности.