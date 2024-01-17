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Одна из самых ядовитых змей мира заползла в постель к девушке и укусила её

Фото: Unsplash

Сетчатая коричневая змея

20-летняя жительница Австралии была госпитализирована после инцидента.

В штате Квинсленд (Австралия) 20-летнюю девушку в руку укусила сетчатая коричневая змея, которая считается одной из самых ядовитых в мире. Рептилия незаметно заползла к потерпевшей в постель и укусила ее.

Родственники девушки сразу же вызвали бригаду «скорой помощи» и наложили повязки на место укуса еще до прибытия медиков. Потерпевшая была госпитализирована в стабильном состоянии – ей даже не потребовалось противоядие.

Сетчатые коричневые змеи — вторые по токсичности яда среди всех сухопутных змей мира и отличаются агрессивным поведением. Обычно они избегают противостояний, но яростно защищаются, если их потревожить.

Ранее сообщалось, что 11-летняя девочка из города Мельбурн (Австралия) чудом осталась жива после игры с сетчатой коричневой змеей.

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