Одна крыса задержала рейс из Новой Зеландии на три часа

Грызун забрался в грузовой отсек самолёта, направлявшегося в Сан-Франциско. И не желал покидать воздушное судно.

Крыса стала причиной трехчасовой задержки рейса NZ8 в четверг 26 сентября, сообщает The New Zealand Herald.

Самолет готовился к вылету из Окленда, Новая Зеландия в Сан-Франциско, США, когда работники аэропорта заметили в грузовом отсеке крысу. По словам пассажиров, экипаж авиакомпании Air New Zealand принял решение дождаться изгнания грызуна. А уже после того, как нарушитель спокойствия был обнаружен и самолет был допущен до вылета после тщательного осмотра, пассажиров ждала новая задержка – бортпроводников рейса пришлось заменить, поскольку время полета превысило бы их разрешенные рабочие часы.

По словам другого пассажира, в самолете было много людей, которые ждали свои стыковочные рейсы и, скорее всего, опоздали на них:

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«Это большой, большой хаос из-за крысы!»

Ранее в немецком городе Арнштадте взлетно-посадочная полоса была парализована из-за упрямого ежа – зверек полчаса не давал улететь самолету.