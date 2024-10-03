авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Одна крыса задержала рейс из Новой Зеландии на три часа

Фото: Svetozar Cenisev / Unsplash

Грызун забрался в грузовой отсек самолёта, направлявшегося в Сан-Франциско. И не желал покидать воздушное судно.

Крыса стала причиной трехчасовой задержки рейса NZ8 в четверг 26 сентября, сообщает The New Zealand Herald. 

Самолет готовился к вылету из Окленда, Новая Зеландия в Сан-Франциско, США, когда работники аэропорта заметили в грузовом отсеке крысу. По словам пассажиров, экипаж авиакомпании Air New Zealand принял решение дождаться изгнания грызуна. А уже после того, как нарушитель спокойствия был  обнаружен и самолет был допущен до вылета после тщательного осмотра, пассажиров ждала новая задержка – бортпроводников рейса пришлось заменить, поскольку время полета превысило бы их разрешенные рабочие часы. 

По словам другого пассажира, в самолете было много людей, которые ждали свои стыковочные рейсы и, скорее всего, опоздали на них: 

«Это большой, большой хаос из-за крысы!»

Ранее в немецком городе Арнштадте взлетно-посадочная полоса была парализована из-за упрямого ежа – зверек полчаса не давал улететь самолету.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024