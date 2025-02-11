Одна обезьяна отключила электричество во всей Шри-Ланке

Она случайно повредила сетевой трансформатор в Коломбо.

На Шри-Ланке обезьяна залезла на электростанцию и случайно отключила электричество на территории всей страны. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на министра энергетики республики.

Животное повредило сетевой трансформатор в пригороде Коломбо около 11:30 в воскресенье, 9 февраля. Из-за этого вся страна на три часа осталась без света.

После обеда электричество сумели починить только в некоторых регионах. В остальных электрики продолжали работу до вечера.

Ранее сообщалось, что в Камбодже обезьяна пробралась в номер отеля и надругалась над спящим британским туристом. Друзья мужчины рассказали об этом в соцсетях, и история быстро стала вирусной: меньше, чем за сутки пост набрал более 2,6 миллиона просмотров, а три тысячи пользователей сохранили его в закладках. Сам британец после случившегося первым же рейсом улетел домой.

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