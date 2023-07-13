Огромная змея заполза в дом и устроила пожар

Рептилия забралась в дом и вызвала короткое замыкание.

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В штате Джорджия (США) огромная змея забралась в дом и вызвала там короткое замыкание в жилом доме. Для борьбы с огнем по вызову прибыла пожарная бригада, которая быстро справилась с пожаром. Затем пожарные стали выяснять причину возгорания — как оказалось, к нему привело короткое замыкание.

А чуть позже была найдена змея, которая, по всей видимости, и устроила пожар. Как оказалось, змея проникла в дом через пол — она заползла через отверстие под плитой — и задела провод, что и привело к короткому замыканию. Сама рептилия погибла на месте. При этом пожарные отметили, что это была самая крупная змея, которую они видели.

Ранее сообщалось, что в Канзас-Сити (штат Миссури, США) голодная собака включила кухонную плиту и устроила в доме пожар. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания двух собак: людей в тот момент в доме не было.