Огромный айсберг Айсберг A23a может врезаться в британский остров

Крупнейший в мире айсберг движется к Южной Георгии.

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Айсберг A23a весом свыше одного триллиона тонн может столкнуться с британским островом Южная Георгия в южной части Атлантики. Этот гигантский айсберг, прозванный «мегабергом», долгое время находился в ловушке возле подводной горы, но теперь движется в сторону острова.

По словам океанографа Эндрю Мейерса, айсберг следует за основным течением. Капитан судна Pharos Саймон Уоллес подчеркнул опасность айсбергов, отметив, что они могут внезапно появляться, поэтому на кораблях постоянно работают прожекторы для раннего обнаружения.

Под угрозой находятся популяции тюленей и пингвинов на острове Южная Георгия, так как айсберг может перекрыть им доступ к пище. Площадь A23a составляет более 3600 кв. км, а толщина достигает 400 м. Отколовшись от Антарктиды в 1986 году, айсберг долгое время оставался неподвижен, прежде чем возобновил движение в 2020 году.

Ранее сообщалось, что огромный айсберг размером почти с Лондон откололся от шельфового ледника Антарктиды неподалеку от одной из исследовательских станций. Британская антарктическая служба (BAS) сообщила, что это второй подобный разлом за последние два года.