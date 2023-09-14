Круизный лайнер сел на мель в Гренландии: на борту 206 пассажиров

Датские власти уже организовали спасательную операцию.

Корабль Ocean Explorer сел на мель в Альпе-фьорде, Гренландия, с 206 пассажирами и членами экипажа на борту. Сообщается, что лайнер может застрять на несколько дней, ожидания прибытия ближайшего корабля на помощь.

Согласно заявлению Объединенного арктического командования Дании (JAC), судно Ocean Explorer попало в беду 12 сентября в Альпе-фьорде, живописном и труднопроходимом участке северо-восточного национального парка Гренландии.

Все пассажиры на борту «живы и здоровы», сообщило в среду турагентство Aurora Expeditions, оператор Ocean Explorer.

Реклама

«Важно, что непосредственной опасности для них самих, судна или окружающей среды нет», – говорится в заявлении Aurora Expeditions.

Согласно заявлению, после инцидента ближайшее инспекционное судно, «Кнуд Расмуссен», было отправлено на помощь, но ему предстоит пройти 2200 километров, чтобы добраться до лайнера. Ожидается, что судно достигнет Ocean Explorer не раньше утра пятницы по местному времени, в зависимости от погоды.

«Как только мы поняли, что Ocean Explorer не сможет освободиться самостоятельно, мы направили корабль к месту происшествия. Как можно скорее мы также облетим это место, чтобы получить свежие изображения, которые помогут нам оценить ситуацию на месте. Мы также заручились поддержкой других судов поблизости, если их помощь станет необходима», – заявил руководитель спасательной операции Брайан Дженсен.

Он добавил, что что Ocean Explorer все еще может уйти с мели во время прилива, но в противном случае ему поможет «Кнуд Расмуссен».

Согласно официальному сайту Aurora Expeditions, корабль был «специально построен для экспедиционных путешествий в самые отдаленные места мира». По данным JAC, об инциденте были проинформированы правительство Гренландии, Морское управление Дании и Датский совет по расследованию происшествий.