Огромный тунец утащил под воду рыбака

Полиция и береговая охрана уже организовали поиски мужчины.
Рыбак Марк Ниттл пропал у побережья штата Гавайи (США) после того, как огромный тунец сбросил его за борт яхты и утащил под воду. Ниттл вместе с другом рыбачили в шести километрах от берега города Хонауно-Напупу и около пяти утра поймал тунца. «Это огромная рыба», — успел произнести Марк, после чего тунец сбросил мужчину за борт на глазах у товарища.
На мгновение Ниттл мелькнул на поверхности воды, а затем пропал. Друг прыгнул за ним в воду, но так и не смог обнаружить рыбака. Полиция и береговая охрана вскоре приступили к поискам пропавшего, однако тунец мог утащить Марка далеко от яхты.
«Как правило, такие происшествия случаются вдоль береговой линии. В данном случае ситуация иная, потому что все произошло на большой глубине», — заявил заместитель руководителя пожарно-спасательной службы Гавайев Дарвин Окинака.
Специалист также отметил: если тунец в самом деле утащил рыбака с собой под воду, зону поисков будет сложно определить. Береговая охрана уже двое суток продолжает поиски рыбака.
Предположительно, Марк Ниттл поймал тунца ахи. Эти рыбы могут вырастать до двух метров в длину и весить до 180 килограммов.
Ранее сообщалось, что крупная акула-мако запрыгнула на чартерную рыболовную яхту с пятью рыбаками вблизи города Витианга (Новая Зеландия).