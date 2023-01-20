Огромный тунец утащил под воду рыбака

Полиция и береговая охрана уже организовали поиски мужчины.

Рыбак Марк Ниттл пропал у побережья штата Гавайи (США) после того, как огромный тунец сбросил его за борт яхты и утащил под воду. Ниттл вместе с другом рыбачили в шести километрах от берега города Хонауно-Напупу и около пяти утра поймал тунца. «Это огромная рыба», — успел произнести Марк, после чего тунец сбросил мужчину за борт на глазах у товарища.

На мгновение Ниттл мелькнул на поверхности воды, а затем пропал. Друг прыгнул за ним в воду, но так и не смог обнаружить рыбака. Полиция и береговая охрана вскоре приступили к поискам пропавшего, однако тунец мог утащить Марка далеко от яхты.

«Как правило, такие происшествия случаются вдоль береговой линии. В данном случае ситуация иная, потому что все произошло на большой глубине», — заявил заместитель руководителя пожарно-спасательной службы Гавайев Дарвин Окинака.

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Специалист также отметил: если тунец в самом деле утащил рыбака с собой под воду, зону поисков будет сложно определить. Береговая охрана уже двое суток продолжает поиски рыбака.

Предположительно, Марк Ниттл поймал тунца ахи. Эти рыбы могут вырастать до двух метров в длину и весить до 180 килограммов.

Ранее сообщалось, что крупная акула-мако запрыгнула на чартерную рыболовную яхту с пятью рыбаками вблизи города Витианга (Новая Зеландия).