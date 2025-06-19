Охотник на Аляске сделал своим трофеем крупнейшего гризли в истории

Длина и ширина черепа зверя в сумме составили около 70 сантиметров.

Организация Boone and Crockett Club сообщила о достижении нового рекорда среди охотничьих трофеев. В сентябре 2024 года на Аляске (США) охотник убил самого крупного медведя-гризли. Клуб традиционно оценивает размер добычи путем суммирования длины и ширины черепа.

Показатель рекордного медведя составил 27 9/16 дюйма (примерно 70 см). Несмотря на существование более крупных особей в прошлом, они умерли своей смертью, а не стали объектами охоты. К примеру, в 1976 году на Аляске нашли останки медведя с черепом 27 13/16 дюйма (около 70,6 см).

Убитому самцу медведя, по оценкам, было около 20-25 лет. Охота на медведей гризли (это подвид обыкновенного бурого медведя) в США разрешена только на Аляске, только в определенных местах и только с соответствующими разрешениями – в остальных штатах США охота на гризли запрещена, так как этот вид признан исчезающим, и его популяция нуждается в защите.

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Фото: Boone and Crockett Club

Ранее сообщалось, что ежегодный конкурс «Неделя толстого медведя» в нацпарке Катмаи на Аляске был перенесен из-за неожиданной гибели одного из участников в результате конфликта с другим медведем.