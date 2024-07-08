Оказывается, что кошки изменили своё мяуканье ради людей

А люди в процессе эволюции начали разговаривать с пушистыми хищниками как с маленькими детьми.

Сами по себе кошки довольно уединенные животные, и помимо общения со своими детёнышами, мяуканье им несвойственно. По крайней мере, так было раньше.

Примерно 10,000 лет назад кошки вошли в близкий контакт с людьми, которые начали создавать себе постоянные пристанища, где плодились грызуны. Древних кошачьих хищников привлекли места, где легко было добыть пропитание, и так у людей появились свои домашние питомцы.

В процессе эволюции и совместного проживания, кошки адаптировались и видоизменились: размер их мозга уменьшился, а окрас стал более разнообразным.

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Более того, исследования гласят, что кошки даже поменяли свои вокальные тональности, чтобы человек смог воспринимать их голодное мяуканье как сигнал бедствия – тоже самое, что мать испытывает к новорожденному и полностью зависимому от неё ребёнку, которого надо покормить.

Это доказывает исследование Карен МакКомб, в котором учёный и её команда дали участникам послушать два типа мурлыканья – в первом была заключена просьба, а во втором нет. Даже те участники, у которых не было домашних животных, восприняли первый тип мурлыканья как более неприятный и требовательный. По акустическому анализу можно судить, что второй тип мурлыканья содержит в себе высокочастотный компонент, который напоминает крик. Для человека этот крик воспринимается как сигнал бедствия, поэтому игнорировать мы его не можем.

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Но не только кошки поменяли своё социальное поведение и физические характеристики, чтобы ужиться с людьми. Недавние исследования показали, что кошки могут различать, когда речь обращена к ним, а когда к другим взрослым людям. Всё дело в том, что люди сами начали разговаривать с домашними питомцами точно также, как разговаривают с младенцами – упрощая слова и используя более высокий регистр, преувеличивающий тон. Особенно хорошо животные чувствуют разницу в обращении, когда речь исходит от их непосредственных хозяев.

Так, спустя тысячелетия, от одичалых молчаливых хищников, кошки превратились в наших разговорчивых котят – причём в независимости от возраста.