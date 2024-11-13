Олень ворвался в дом престарелых и ранил 103-летнюю женщину

Она почти не пострадала — а вот животное получило травмы.

В США олень ворвался в дом для престарелых и ранил 103-летнюю жительницу. Об этом пишет MyTwinTiers.com.

Инцидент произошел в понедельник в штате Мичиган. Животное запрыгнуло в комнату женщины через окно и начало метаться в поисках выхода. На помощь пенсионерке прибежали сотрудники — но она почти не пострадала, отделавшись лишь мелкими травмами. А вот олень при прыжке сильно поранился и был в крови.

На место приехали полицейские, которые разбили дубинкой стеклянную дверь здания. Заметив пролом, олень сразу метнулся туда, игнорируя разбитые стекла. Он выбежал на крыльцо и скрылся в лесу.

Полицейские вместе с ветеринарами пытались найти животное, чтобы убедиться, что оно не сильно ранено. Но олень убежал далеко и больше не возвращался.

Реклама