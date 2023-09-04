Олененок-сирота подружился с дочкой нового хозяина: трогательная история

Он поселился в старинном британском замке.

В Великобритании осиротевший олененок подружился с маленькой дочерью спасшего его мужчины. Об этом пишет сайт газеты Daily Mail.

Двухмесячного олененка нашли на обочине дороги недалеко от замка Маунтфитчет, которым управляет 56-летний Джереми Голдсмит. Мать детеныша сбила машина. Прохожие сообщили об олененке Голдсмиту, и тот решил забрать его на территорию замка.

Олененка посадили в теплом сарае и выходили его. Оказалось, что это девочка — ей дали кличку Зигги. Джереми познакомил олененка со своей дочкой, 11-месячной Изабеллой. Они подружились и по несколько часов проводят вместе: девочка постоянно гладит и целует своего питомца.

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«Я вырос в семье, любящей животных, и точно так же я воспитываю дочь», — говорит управляющий замком.

По словам Голдсмита, сейчас за Зигги ухаживает его персонал. Он решил не выпускать олененка в дикую природу: детеныш растет «совсем ручным» и может там погибнуть.