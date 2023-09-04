авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 3(7)

Август

Russian Traveler №3(7) 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023

№ 3(7)

Август

Russian Traveler №3(7) 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Олененок-сирота подружился с дочкой нового хозяина: трогательная история

Фото: Geremy Goldsmith

олененок Зигги и Изабелла

Он поселился в старинном британском замке.

В Великобритании осиротевший олененок подружился с маленькой дочерью спасшего его мужчины. Об этом пишет сайт газеты Daily Mail.

Двухмесячного олененка нашли на обочине дороги недалеко от замка Маунтфитчет, которым управляет 56-летний Джереми Голдсмит. Мать детеныша сбила машина. Прохожие сообщили об олененке Голдсмиту, и тот решил забрать его на территорию замка.

Олененка посадили в теплом сарае и выходили его. Оказалось, что это девочка — ей дали кличку Зигги. Джереми познакомил олененка со своей дочкой, 11-месячной Изабеллой. Они подружились и по несколько часов проводят вместе: девочка постоянно гладит и целует своего питомца.

«Я вырос в семье, любящей животных, и точно так же я воспитываю дочь», — говорит управляющий замком.

По словам Голдсмита, сейчас за Зигги ухаживает его персонал. Он решил не выпускать олененка в дикую природу: детеныш растет «совсем ручным» и может там погибнуть.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023