«Он отчаянно лаял перед дверью»: домашний пес спас подростка – у мальчика случился инсульт

Врачи говорят, что 17-летний Габриэль Таннер мог умереть, если бы не домашний питомец.

Около 5 утра 26 августа Аманду Таннер разбудил годовалый бордер-колли по кличке Аксель. Женщина пыталась отмахнуться от собаки, но пес отказался сдвинуться с места.

«Он не сдавался и продолжал прыгать на меня обеими лапами, добившись того, что я встала с кровати», – рассказала Аманда.

Ее муж Дэйнс спустился вниз и открыл раздвижную дверь, чтобы выпустить собаку наружу, но Аксель остановился перед спальней сына и отказался двигаться. Пара не знала, что 17-летний Габриэль перенес инсульт после того, как проснулся рано утром и потерял сознание, когда вернулся в свою комнату.

Аманда рассказала, что ей никогда бы не пришло в голову проверить, как дела у сына, поскольку она ожидала, что он спокойно спит в такое время. Но когда Дэйнс в итоге заглянул в комнату Габриэля, то быстро понял, что что-то не так. Габриэль перенес ишемический инсульт. В его мозгу образовался тромб, не позволяющий ему получать кислород, в котором он так отчаянно нуждался, и он почти не разговаривал.

«Дошло до того, что он не мог произнести ни слова, и просто плакал, лежа на кровати», – Аманда Таннер.

Семья срочно доставила Габриэля в ближайшую больницу, где поняли, что Аксель спас подростку жизнь. Нейрохирург доктор Сабих Эффенди был в команде, которая лечила Габриэля. Он сказал, что инстинкты собаки спасли Габриэля.

«Когда у кого-то острый инсульт, нейроны умирают. Если бы его не нашли и прошло еще три-четыре часа, мозг был бы травмирован намного больше», – заявил Эффенди.

Оглядываясь назад, Габриэль сказал, что у него не было никаких симптомов, кроме головной боли накануне вечером, которая, впрочем, быстро утихла. Он поиграл в видеоигры и пошел спать. Когда на следующее утро он увидел своего отца, Габриэль не смог поднять правую руку. Он не осознавал, что произносит слова невнятно. И хотя он не чувствовал боли, его зрение было нечетким.

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Габриэль в реанимации Фото: Amanda Tanner

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, около 800 000 человек в США ежегодно переносят инсульт. 15 процентов этих инсультов случаются у людей в возрасте до 40 лет. До 25 процентов инсультов у людей молодого и среднего возраста вызваны расслоением или разрывом артерии, доставляющей кровь в мозг.

Артерии имеют толстые стенки, состоящие из многих слоев. Слой может оторваться – иногда самопроизвольно, как в случае с Габриэлем – и уменьшить приток крови к мозгу или полностью его заблокировать.

К тому времени, как Габриэль поступил в больницу, он с трудом мог говорить и понимать речь окружающих. Рентген показал, что у него случился левосторонний инсульт, вызвавший слабость в правой стороне тела. Врачи поняли, что юноше может понадобиться постоянный уход, но с этих пор, по их словам, Габриэль добился «потрясающего» прогресса. Он посещал занятия у домашнего учителя и проходил курс физической, трудовой и логопедической терапии.

По словам Аманды, теперь Аксель назначен «телохранителем» Габриэля.

Героический пес Аксель Фото: Amanda Tanner

«Теперь он больше спит с Габриэлем, и двери его комнаты открыты, так что пес может входить и выходить. Он всегда был очень чувствителен ко всему и к эмоциям каждого из нас», – Аманда Таннер.

Спустя некоторое время Аманда поделилась этой историей в соцсетях. Она объяснила, что Габриэль не имел проблем со здоровьем и считался здоровым юношей.

«Я видела подобные вещи в фильмах и отзывах, но никогда не думала, что когда-нибудь испытаю подобное. Такого никто не ожидает. Я безмерно благодарна Акселю за то, что он так чутко говорит нам о том, что происходит, и за то, что он сделал это так быстро», – сказала Аманда.