«Они везде»: американский штат захватили сверчки-каннибалы

Из-за насекомых местным жителям приходится запираться в своих домах. Но они пробираются и туда.

Штат Невада (США) подвергся нашествию мормонских сверчков, известных своим каннибализмом — местные жители из-за насекомых вынуждены запираться в своих домах. Они публикуют в соцсетях фото и видео, на которых видны десятки тысяч сверчков, заполонивших лужайки перед их домами.

«Господи, я заложница в собственном доме!» — написала жительница Невады Колетт Рейнольдс, отметив, что сверчки распространяют отвратительный запах.

Другая американка пожаловалась на то, что плакала всю дорогу, пока шла к своей машине, но она тоже оказалась полностью покрыта насекомыми.

Очень не советуем смотреть видео ниже тем, кто страдает инсектофобией.

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Мормонские сверчки (Anabrus simplex) обитают на западе США. Они названы в честь мормонов штата Юта, которые впервые столкнулись с этими насекомыми. Мормонские сверчки не умеют летать, но в период роения способны преодолевать до двух километров в день, при этом нанося серьезный вред посевам. В процессе они поедают не только растения, но и других насекомых, включая своих сородичей, за что их и прозвали каннибалами.

Последнее нашествие мормонских сверчков в Неваде было зафиксировано в 2019 году. Принято считать, что эти насекомые активны 4-6 лет, а затем впадают в спячку.

В сентябре 2022 года сообщалось, что в США от Северной Каролины до Нью-Йорка были изданы приказы, призывающие жителей убивать, раздавливать и ловить инвазивных пятнистых фонарниц (Lycorma delicatula). Тогда эти насекомые вторглись в 14 штатов и с бешеной скоростью стали уничтожать урожай.