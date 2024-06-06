Онколог спасла пассажира во время перелета из Сургута в Санкт-Петербург

Во время перелета из Сургута в Санкт-Петербург возникла нештатная ситуация: одному из пассажиров стало плохо.

Страх перед полетами заставил молодого человека принять успокоительные лекарства и усилить их действие алкоголем. Комбинация этих веществ привела к немедленной реакции организма: бледность кожи, холодный пот, обморок.

Реклама

Экипаж стал искать доктора среди пассажиров. На помощь пришла онколог Сургутской окружной клинической больницы – Светлана Нефедова. Ее своевременное вмешательство не только стабилизировало состояние пациента, но и позволило избежать экстренной посадки, которой все нередко кончается в таких случаях. До окончания полета доктор Нефедова не отходила от пассажира. По прилету молодого человека уже ожидала скорая помощь.

Светлана настоятельно рекомендует пассажирам пить воду вместо алкогольных напитков во время полета и употреблять небольшое количество легкой еды за несколько часов до начала путешествия.