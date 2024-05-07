Определены финалисты конкурса «Самая красивая страна»

24 апреля в московской Штаб-квартире Русского географического общества прошло заседание экспертной комиссии фотоконкурса «Самая красивая страна». В каждой номинации были отобраны 10 лучших работ, демонстрирующих красоту, самобытность и разнообразие природы России.

Участником X, юбилейного фотоконкурса мог стать любой человек независимо от места жительства, гражданства и возраста. Единственное условие — фотографии должны были быть сделаны на территории России.

Каждая фотография, присланная на конкурс, была оценена тремя экспертами по шкале от 1 до 5. По итоговому среднему баллу были отобраны полуфиналисты: по 80 работ в каждой номинации взрослого конкурса и по 60 — в каждой номинации детского конкурса. В финал по итогам оценок экспертной комиссии прошли по 10 работ во взрослых номинациях и по 5 в детских.

С 13 по 26 мая пройдет народное голосование среди финалистов за приз зрительских симпатий. Победителей выберет жюри конкурса. Итоги будут объявлены в сентябре. Лучшие получат 250 тыс. руб. Также организаторы «Самой красивой страны» вручат специальные призы. Исполнительная дирекция РГО выберет трех фотографов среди победителей конкурса за 10 лет, которые примут участие в одной из экспедиций РГО в 2025 году.

«В этом году более 46 тысяч работ прошли предварительную модерацию и были оценены экспертами. Свои заявки на конкурс направили представители 19 стран, среди которых Аргентина, Индия, Испания, Казахстан, Китай, Танзания и др. Интерес к конкурсу растет. Растет и качество присылаемых работ. Определить лучших из лучших будет сложно», — сказала директор Департамента информационного и медиаобеспечения РГО Екатерина Подковырина.

В состав экспертной комиссии конкурса вошли профессиональные фотографы, фотожурналисты, редакторы изданий, а также победители прошлых лет. Среди них российский фотограф-документалист Антон Уницын, почетный член Союза фотохудожников России Александр Тягны-Рядно, главный редактор журнала «Неизвестная Сибирь» Игорь Севергин, фотограф-натуралист, победительница «Самой красивой страны» в 2023 году в номинации «Птицы» Наталья Муравьева и другие.

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«Оценивая работы участников конкурса в номинации «Снято на смартфон», я фактически путешествовал по России в цифровом формате. Такого количества красивых мест нашей необъятной Родины за такой короткий промежуток времени я никогда не посещал. Это было действительно здорово! За несколько вечеров я проехал по всей стране, от Калининграда до Владивостока», — поделился член экспертной комиссии конкурса, фотограф Сергей Коршунов.

Посмотрите на работы некоторых финалистов в разных номинациях:

Комментарий фотографа: Ледокол Капитан Косолапов на рейде в Финском заливе. Ледокол участвствует в проводке кораблей по фарватеру в порт Санкт-Петербурга и обратно. Фото: Руслан Кондратенко / «Ледокол Капитан Косолапов»

Новыми в юбилейном фотоконкурсе стали номинации «Самые красивые обои для рабочего стола» и «Фотопроект». Желающие подать заявку в номинации «Фотопроект» должны были прислать серию фотографий (от 4 до 10 работ), объединенных общей темой или изобразительным решением. Это могли быть кадры из жизни дикого животного, визуальное исследование природного явления и т. д.