Опубликованы уникальные кадры затонувшего во время Второй мировой японского авианосца

Судно изучили впервые за 80 лет.

Впервые за восемь десятилетий исследователи запечатлели на видео японский авианосец, затонувший во время битвы за Мидуэй во время Второй мировой войны. Авианосец «Акаги» был исследован и отснят впервые с 1942 года. Именно тогда он затонул во время боя США с Японией.

Исследование проводила некоммерческая организация Ocean Exploration Trust.

«Эта экспедиция не только переписывает историю и обогащает наши знания об этих местах, но и расширяет границы того, что мы считали возможным с точки зрения междисциплинарного сотрудничества», – Дэниел Вагнер, главный научный сотрудник Ocean Exploration Trust.

Исследовательские работы проводились с 8 по 12 сентября. Команда изначально была нацелена добраться до «Акаги» и других судов, затонувших во время сражения. Группа учёных также подробно обследовала военный корабль США «Йорктаун» – единственный американский авианосец, затонувший во время боя и обнаруженный только 25 лет назад.

Японский авианосец «Акаги» Фото: Kure Maritime Museum

Битва за Мидуэй началась 4 июня 1942 года и продолжалась до 7 числа. Эта военно-морская кампания вошла в историю США из-за того, что повернула ситуацию в пользу американцев. В ходе боя были потоплены четыре японских авианосца: «Акаги», «Кага», «Сорю» и «Хирю», а также американский авианосец «Йорктаун» и эсминец «Хамманн». Всего в ходе боя Япония потеряла более 3000 человек. США потеряли всего 362.

Затонувшие корабли годами исчезали в морской пучине, пока исследователи глубоководных морей не помогли обнаружить некоторые из них. Судно «Акаги» было найдено в 2019 году, но только в этом месяце учёные смогли осуществить первое полное обследование судна. Японские авианосцы «Сорю» и «Хирю» и крейсер «Микума» до сих пор числятся пропавшими без вести.

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Исследовательское судно «Наутилус» Фото: Ocean Exploration Trust

В ходе последнего исследования для съемки изображений кораблекрушения использовались глубоководные аппараты с дистанционным управлением. В миссии приняли участие более 100 экспертов из разных стран, которые «помогали руководить миссией и предоставляли ценные интерпретации в реальном времени на протяжении всего исследования».

Телеуправляемый подводный аппарат ROV Фото: Ocean Exploration Trust

Экспедиционная группа также провела «неинвазивное визуальное обследование» затонувших кораблей во время трех погружений на глубину более пяти километров – это самое глубокое погружение дистанционно управляемых аппаратов, когда-либо совершенное с исследовательского судна «Наутилус».

«Мы встречаемся в тех же водах Тихого океана, где Япония и США когда-то сошлись в бою, но на этот раз в качестве союзников и коллег-исследователей», – сказал Косей Номура, министр, глава экономического отдела посольства Японии.

«В течение более 43 часов на глубине мы методично обследовали эти исторические затонувшие корабли, выявляя их особенности в мельчайших деталях, включая вооружение, боевые действия и повреждения, связанные с затоплением», – Дэниел Вагнер.

Все исследование кораблей Мидуэя транслировалось в прямом эфире в режиме реального времени, позволяя публике впервые увидеть корабли вместе с исследователями.