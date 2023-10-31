Организаторов Кубка мира по горным лыжам обвинили в краже снега

Однако старт горнолыжного сезона прошел почти по плану.

Организаторов Кубка мира по горнолыжному спорту обвинили в разрушении ледника Теодул в австрийских Альпах. Кадры, снятые дронами, показывают, как экскаваторы набирают снег на леднике, чтобы не сорвать старт горнолыжного сезона. Утверждается, что бурильщики извлекали снег из запрещенных зон, чтобы заполнить проплешины на трассе.

Как утверждают экологи, количество снежных дней в Альпах сократится вдвое, если не будут приняты меры по снижению последствий изменения климата. Изменение климата уже привело к сокращению массы ледника на 10 процентов за последние два года, при этом ученые полагают, что более половины его исчезнет к 2080 году, если планета продолжит нагреваться нынешними темпами.

Активисты-экологи раскритиковали предполагаемые буровые работы, обвинив организаторов в попытке провести соревнования в начале сезона по финансовым причинам, чтобы угодить спонсорам. Организация Protection Winterization (POW) подала петицию, призывающую Международную федерацию лыжного спорта (FIS) стать климатическими «лидерами» и «адаптировать календарь соревнований, чтобы уважать меняющийся климат».

Старт Кубка мира в Зельдене всегда яркое событие в календаре Кубка мира и привлекает множество болельщиков и спортсменов. В этом году соревнования начались на неделю позже, чем год назад. В 2022 году женские гонки пришлось отменить из-за того, что в ночь перед соревнованиями пошел дождь, и нижняя часть трассы растаяла. Мужские соревнования прошли по плану.

Ледник Теодул в Австрии Фото: Wikimedia Commons

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Горнолыжники традиционно открывают новый зимний сезон в октябре. Однако зачастую это сопряжено с большими проблемами. Отсутствие достаточного снежного покрова в горах Европы вынуждает организаторов форсировать подготовку. Это не нравится не только экологам, но и многим спортсменам.

Так, нынешней весной 142 спортсмена объединились и обратились к FIS с требованием принять меры по сохранению климата. Ведущие норвежские горнолыжники Микаэла Шиффрин и Александр Омодт Кильде призвали руководителей перенести старт сезона с конца октября, на конец ноября, когда на большинстве курортов уже устанавливается стабильный снежный покров.

Но FIS не пошла спортсменам на встречу, и старт сезона состоялся 28 октября, как и было запланировано. И, хотя, в субботу соревнования были сорваны из-за плохих погодных условий, на следующий день гонки прошли по плану.

Франц Голен, глава местного комитета, организующего мероприятие, заявил, что никто не «ломал ледник», несмотря на то, как это выглядело на фотографиях. По его словам, три экскаватора работали на леднике три недели. Но они ничего не сломали, просто заделали трещины и зацементировали их льдом и снегом.

«Нас сделали козлами отпущения. Никто не знает проблему отступления ледников так, как мы. Мы знаем, о чем речь, и серьезно относимся к этой деликатной теме», – Франц Голен.

В последние годы горные лыжи оказались в центре внимания на фоне опасений, что глобальное потепление может оказать серьезное влияние на этот вид спорта. Ранее в этом году исследователи из Базельского университета предупредили, что снежные склоны быстро исчезают из-за изменения климата. В своем исследовании команда обнаружила, что, хотя осадки будут продолжать выпадать в Альпах по мере повышения температуры, они все чаще будут выпадать в виде дождя, а не снега.

По словам исследователей, особенно пострадают страны к югу от Альп, в том числе части Франции, Италии и Словении, если выбросы не будут сокращены. Они добавили, что потеря снега повлияет на лыжную индустрию, природу и водопользование ниже по течению, и сама по себе приведет к еще большему глобальному потеплению.