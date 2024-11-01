Осьминог Ося отпраздновал «тыквенный спас» в Москве

Осьминоги являются одними из самых загадочных существ мирового океана, а также невероятно смышлеными моллюсками – по некоторым признакам их мозг очень напоминает человеческий.

Обитатели столичного «Москвариума» прониклись осенним настроением.

Осьминог по имени Ося отпраздновал «тыквенный спас» (который стал для россиян современным аналогом кельтскому празднику Хэллоуину), забравшись в декорированную тыкву, которую сотрудники океанариума заботливо преподнесли головоногому моллюску.

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Благодаря своим ловким щупальцам – кстати, среди них у осьминогов есть фавориты — Ося с легкостью завладел тыквой и отыскал внутри сюрприз – креветку, и поспешил ей полакомиться.

Осьминоги являются одними из самых мозговитых представителей животного мира. Они могут находить решения определенных задач (особенно когда дело касается угощений), и распознавать лица людей, которые проявляют к ним дружелюбие. Мозг осьминогов удивительным образом похож на человеческий: не так давно учёные обнаружили сразу у осьминогов «прыгающие гены», или транспозоны. Они были найдены в той части мозга моллюсков, которая отвечает за когнитивные способности, обучение и память – так же, как и у людей.