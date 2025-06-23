Основателя парка «Тайган» в Крыму изодрал лев

Олег Зубков находится в критическом состоянии.

На директора и основателя крымского парка «Тайган» Олега Зубкова набросился лев. Инцидент случился во время кормления хищников, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Республике Крым.

Олег Зубков сумел самостоятельно выбраться из клетки после нападения и потерял сознание. На помощь ему бросилась пресс-секретарь Татьяна Алексагина, которая с пластиковым веником и ведром отогнала льва и помогла вытащить пострадавшего. Бизнесмена, истекающего кровью, оперативно доставили в больницу на автомобиле, не дожидаясь скорой помощи.

В больнице рассказали, что Зубков получил серьезные повреждения шеи, груди и трахеи, потерял значительное количество крови. После трехчасовой операции он находится в реанимации в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Реклама

По данным РИА Новости, на владельца парка набросился тот же лев, который в октябре прошлого года растерзал управляющую Леокадию Перевалову. Женщина, проработавшая в парке почти 18 лет, забыла закрыть засов между внутренним и внешним вольерами во время уборки. Олег Зубков тогда решил оставить зверей, но не выпускать их из клетки. Он рассказал, что недавно перевез хищников из зоопарка в Мариуполе.

Сафари-парк «Тайган», крупнейший в Европе питомник львов, уже несколько раз оказывался в центре скандалов. Помимо трагедии с Переваловой, в 2021 году амурский тигр там укусил годовалого ребенка, которому пришлось ампутировать палец. Тогда Зубкова приговорили к условному сроку, а дело вызвало широкий общественный резонанс. Кроме того, в 2018 году в этом парке лев укусил туристку, а в 2022 году на стажера напал леопард.