«Осторожно, клоны!»: слушатели «Европы Плюс» сразятся с нейросетью за денежные призы

С 11 по 29 декабря «Европа Плюс» дарит новогоднее настроение, а вместе с ним 20 024 рубля в каждой игре «Осторожно, клоны!». По будням в 8:00, 12:00 и 18:00 любой может стать обладателем кругленькой суммы. Всё, что для этого нужно — победить искусственный интеллект!

Технологии не стоят на месте. Всё сложнее понять, кто перед тобой – живой человек или бездушная машина. Задача слушателя, дозвонившегося после специального сигнала по номеру +7 495 745-65-65, — бросить вызов нейросети и определить, какой хит исполнен мировой суперзвездой, а какой — её клоном. Счастливчик, попавший в эфир, уже победил — он может мгновенно получить 2024 рубля и отказаться мериться силами с ИИ, а может рискнуть и увеличить выигрыш до 20 024 рублей… или остаться ни с чем! Помогут слушателям отличить настоящее от искусственного и заработать внушительную сумму подсказки в Telegram-канале «Европы Плюс».

Самые актуальные и популярные артисты, сверхсовременные технологии и призовой фонд более 1 000 000 рублей – «Европа Плюс», как и всегда, подготовила для миллионов слушателей незабываемый новогодний сюрприз. Подробности этой и других акций – в эфире радиостанции, на europaplus.ru и страницах «Европы Плюс» в социальных сетях.