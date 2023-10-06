От башни до запястья: как часы превратились из громоздкого прибора в модный аксессуар

Когда-то часы были нужны для того, чтобы хотя бы немного точнее научиться ориентироваться в вихре протекающего времени. Сегодня у нас есть смартфоны, но часы не вымерли, а превратились в стильный аксессуар и проявление индивидуальности. Рассказываем об истории эволюции часов и о том, как они стали не просто полезным механизмом, но способом самовыражения.

Чтобы зафиксировать определенный момент и задать какие-то координаты событий на временной шкале, еще тысячи лет назад люди придумывали различные приспособления и системы отсчета.

Например, египтяне пользовались солнечными часами, представлявшими собой остроконечный каменный обелиск, который отбрасывал тень на часовые метки нанесенные на земле. Жрецы ацтеков для вычисления времени пользовались большими каменными дисками-календарями, в отверстия которых втыкались специальные палки и по отбрасываемой ими тени можно было определить который час. Схожие устройства использовали и жрецы индейцев майя, которые, не имея астрономических инструментов, наблюдали за звездами, используя длинные и узкие прорези в каменных стенах своих обсерваторий.

Фото: Андрей Иванов / фотохостинг rtraveler.ru

Примерно за 2500 лет до нашей эры в Персии изобрели «водяные часы», представлявшие собой два металлических сосуда. В верхнем практически у самого дна проделывали отверстие, через которое вода вытекала и попадала в нижний сосуд, на внутренней стороне которого были нанесены часовые отметки.

Самые уникальные водяные часы (к тому же, механизированные!) были построены по заказу императора Китая ученым Су Суном в 1088 году. Они были высотой в 12 метров и в них использовалось большое водяное колесо с замкнутым круговоротом воды, которое приводило в движение указатели часов и минут, а также металлические фигурки слуг, которые звенели колокольчиками в начале каждого часа. Позже вместо воды в механизмах такого типа стали использовать мелкий песок, что позволило увеличить точность их показаний, ведь песок не испарялся, в отличие от воды.

Механические часы изобрели итальянские мастера в XI веке, использовав для их создания крепостные башни. В момент восхода Солнца привратник устанавливал единственную стрелку часов на 0, затем вешал на цепь тяжелую гирю. Под действием силы тяжести и преодолевая сопротивление трения колесного механизма, гиря опускалась до земли за сутки, а часовая стрелка совершала полный оборот. Точность таких часов была невысока, и ученые старались придумать новые механизмы.

Фото: Andrey Salikov / фотохостинг rtraveler.ru

Не только польза, но и красота

В 1505 году немецкий мастер Петер Хенляйн разработал часовой механизм, который помещался в небольшом металлическом цилиндре – соответственно, его можно было носить с собой. Первые портативные часы были довольно увесистыми и получили название помандер, так как были формой похожи на аксессуар-ароматизатор, выполнявший функцию духов. Об этой безделушке вскользь упоминает Шекспир в одной из своих пьес.

Часы 1505 года Петера Хенляйна. И они все еще работают! Фото: Wikimedia Commons

Изобретение «карманных часов» приписывается Христиану Гюйгенсу, ученику Галилео Галилея. Он оформил патент на них в октябре 1675 года. К тому времени механические часы выпускались уже достаточно давно, но представляли собой массивную коробку с единственной часовой стрелкой, которую нужно было носить на цепочке на шее. Используя балансир со спиральной пружиной вместо системы миниатюрных маятников, Гюйгенс сумел создать часы небольшого размера, которые можно было носить в кармане.

Истинным украшением часы стали лишь в 1571 году – во всяком случае, к этому времени относится первое известное упоминание наручных часов. Именно тогда королева Англии Елизавета I получила в подарок от своего поклонника браслет, инкрустированный бриллиантами и жемчугом, который был объединен с изящными маленькими часиками. Правда, как выглядело ювелирное украшение, в точности так и неизвестно, но именно они считаются первыми наручными часами в истории, которые через несколько столетий окончательно затмили собой карманные часы.

Фото: Jessica K. Murray / Flickr

Cперва таким наручным украшением могли похвастаться только дамы – о том, чтобы делать наручные часы для джентльменов, и речи не было. Они использовали карманные часы с крышкой на цепочке. Но это в быту – на светских раутах или во время неспешных променадов. На военном фронте офицеры довольно быстро оценили преимущество наручных часов, с которыми можно было свериться, бросив лишь один взгляд на запястье. Но наручные мужские часы нескоро стали стильным аксессуаром.

Один из переломных моментов произошел тогда, когда Луи Картье сделал мужские наручные ювелирные часы для своего друга – известного авиатора Сантос-Дюмона, который однажды пожаловался товарищу, что ему хотелось бы иметь такие часы, которые позволяли бы управлять самолетом сразу двумя руками. Необходимость доставать карманные часы постоянно отвлекала его от полета.

Тогда Картье доработал ранее созданные им наручные часы для состоятельных женщин и придал им новый облик – получился красивый аксессуар необычной квадратной формы с квадратной разметкой. Сантос-Дюмон практически не снимал их. Это были новаторские для своего времени часы, и они принесли фабрике Cartier большую известность, а уже во втором десятилетии наручные часы для мужчин прочно вошли в моду и стали не просто функциональным прибором, но признаком статуса.

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Хорошие часы никогда не выйдут из моды и не будут бросаться в глаза – именно поэтому многие знаменитости, которые были довольно равнодушны к другим украшениям, не расставались со своими часами. Например, Чарли Чаплин носил наручные часы от IWC с золотым циферблатом и кожаным ремешком, а Альберт Эйнштейн отдал предпочтение часам Longines с вытянутым циферблатом из 14-каратного золота. А вот Мэрилин Монро часто дополняла образ швейцарскими часами Blancpain 1930-х годов в стиле ар-деко из платины с 71 бриллиантом круглой огранки и двумя бриллиантами огранки маркиз. Позже швейцарская компания выкупила часы звезды на аукционе.

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Однако мир не стоит на месте, а технологии продолжают развиваться, поэтому на смену механическим часам закономерно приходят многофункциональные гаджеты – умные часы, которые могут не только подсказать время (это уже далеко не главная функция любых часов в наши дни), но и сообщать о звонках, и следить за здоровьем, и дополнять образ. При этом такие часы могут меняться вместе с вашим настроением и дресс-кодом – благодаря смене циферблата и ремешков можно каждый раз собирать для себя новый аксессуар.

На днях на российский рынок вышли HUAWEI WATCH GT 4 — новая серия культовых смарт-часов бренда. Элегантный и изысканный аксессуар создан для людей, которые ценят высокую производительность, комфорт и стиль. Мужская версия представлена в брутальном дизайне с восьмиугольной формой и корпусом 46 мм, а женская отличается изящным корпусом 41 мм с инновационным креплением.

HUAWEI WATCH GT 4 41 мм

Новая серия часов воплощает в себе философию дизайна «Эволюция классики», которая представляет сочетание старого и нового, объединяя традиции и современность, а также подчеркивает стремление к технологичности, не теряя при этом стилевую составляющую.

У модели с корпусом 46 мм подчеркнут характерный геометрический дизайн с использованием восьмиугольного корпуса часов. Вдохновленный блеском алмазной шлифовки и строгим видом восьмиугольных фар мощных автомобилей, облик часов передает классическую эстетику, которая часто присуща традиционным часам класса люкс. Кстати, это довольно необычный случай – в умных часах такой дизайн практически не используется.

HUAWEI WATCH GT 4 46 мм

В женском дизайне часов с корпусом 41 мм на первый план выходит элегантность. Созданные для того, чтобы быть всегда в центре внимания, они обладают модной, утонченной и хорошо сбалансированной эстетикой благодаря дизайну, напоминающему кулон.

HUAWEI WATCH GT 4 41 мм

HUAWEI WATCH GT 4 могут похвастаться впечатляющим предустановленным набором из 12 новых уникальных циферблатов (а в фирменном магазине циферблатов их ещё 25 000). Такие часы по вашему желанию могут стать как красивым браслетом на запястье в трендовой расцветке или статусным украшением в нейтральных тонах, так и футуристичным гаджетом с яркими акцентами. А ещё они работают без подзарядки до 14 дней, могут осуществлять высококачественный мониторинг здоровья (в том числе следить за потреблением калорий), предлагать комплексный подход к спорту и совместимы с Android и iOS.

В общем, неплохой такой скачок по сравнению со Средневековьем получился – особенно в плане технологичности и дизайна. Следим за часовой модой и пытаемся вообразить, что будет дальше.