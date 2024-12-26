От стробоскопа до крахмала: как спасают пострадавших от мазута птиц в Анапе?

Волонтёры и ветеринары устремились в Краснодарский край со всей России, чтоб помочь в борьбе с последствиями экологической катастрофы после крушения танкеров в Керченском проливе.

Более 1,2 тысячи птиц удалось спасти на черноморском побережье после разлива мазута в Керченском проливе, из них тысячу уже передали в реабилитационные центры для дальнейшего восстановления.

Волонтёры, прибывшие в Анапу из разных уголков России, ежедневно патрулируют берег в поисках пострадавших от разлива топлива птиц. Затем пернатых передают в пункты помощи в поселке Витязево и на хуторе Усатая Балка, где их отмывают от мазута с помощью крахмала и моющих средств. Далее проводят лечение.

В Темрюкском районе также организовали «филиал» анапского пункта спасения: для ветеринаров и волонтеров выделили здание в поселке Прогресс (раньше они работали в палатке), сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края. К сожалению, по состоянию на 26 декабря, около 200 птиц спасти не удалось.

Сегодня Правкомиссия под руководством главы МЧС России Александра Куренкова ввела режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за ситуации в Керченском проливе.

Как сообщает Telegram-канал «Папа с Юга», в среду удалось обнаружить большую группу птиц в селе Широкая Балка под Новороссийском: птицы постоянно пытаются очиститься самостоятельно и из-за этого теряют силы.

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«Поэтому плавают недалеко от берега, выходя на гальку, – сообщают наблюдатели. — Только на одном участке их около 30».

Некоторые добровольцы придумали «ослеплять» птиц фонариком со стробоскопом, чтобы было легче им помочь – так птицы замирают и их можно выловить без сопротивления, а затем доставить в пункт помощи. Для организации работы волонтёров были созданы отдельные чаты и ветки в Telegram-каналах.

Помимо птиц волонтёры также отмывают измазанных в мазуте крабов, собак и дельфинов – последним помочь намного труднее, многие из них выбрасываются на берег уже в критическом состоянии и погибают от интоксикации нефтесодержащими продуктами. По данным Центра спасения дельфинов «Дельфа», на данный момент обнаружено уже 19 мертвых особей, предварительно скончавшихся из-за отравления токсинами.