От трендовых аксессуаров до инновационных гаджетов: 7 вещей, которые нельзя пропустить

Осень – время перемен, уюта и стильных экспериментов. Чтобы провести ее со вкусом, мы собрали для вас 7 полезных и красивых вещей. В подборку вошли как трендовые аксессуары и гаджеты, которые подчеркнут вашу индивидуальность, так и функциональные устройства для дома, которые сделают вашу жизнь комфортнее в холодные осенние дни. Провожайте осень стильно и с удовольствием!

Атмосфера Италии, которая всегда с вами

Хотите добавить в свой образ нотку итальянского шика? Обратите внимание на коллекцию FETTUCCINE от ювелирной компании АЛЬКОР. Это объемные украшения, в которых переплетаются разные оттенки золота с «парящими» дорожками драгоценных камней. Многослойные кольца, серьги и подвески с бриллиантами классических и коньячных оттенков идеально впишутся в ювелирный гардероб женщины, которая не боится быть в центре внимания. Все украшения в коллекции сочетаются между собой, позволяя составлять разнообразные комплекты. А благодаря удобной посадке их можно носить каждый день.

FETTUCCINE / Алькор

Детали, которые сделают ваш образ уникальным

Детали играют важную роль в создании уникального стиля. Бренд HASS предлагает вещи с интересными акцентами: джемпера с рукавами на пуговицах, джинсы со вставками, свитера с объемными швами. Такие детали сами по себе станут яркой частью образа. Комбинируйте фактуры и принты, но не перегружайте лук – достаточно одного statement-элемента. Например, наденьте трикотажный оверсайз-джемпер поверх хлопковой рубашки или выберите джинсы с эффектным узором. Несколько продуманных деталей сделают ваш образ уникальным и запоминающимся.

HASS

Элегантный аксессуар для современной женщины

Думаете, смарт-часы не могут играть роль украшения? Ошибаетесь, еще как могут – особенно если это женские часы из линейки HUAWEI WATCH GT 5, которые сочетают в себе функциональность и элегантный дизайн. Например, одной из моделей корпус из белой керамики с глянцевым эффектом и золотистый безель с гранями придают вид настоящего украшения на запястье.

При этом сами часы компактные и удобные. Помимо классических циферблатов, покупателей ждет дюжина новых дизайнов с виджетами. Например, циферблат с милой пандой поможет расслабиться и даже помедитировать в течение дня. А ещё такие смарт-устройства – не просто фитнес-трекер, а настоящий комплексный монитор здоровья. Идеальный аксессуар для современной женщины, которая хочет всегда оставаться на связи, следить за своей формой и своим состоянием.

HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42 мм

Салонная укладка у вас дома

Создавайте укладки салонного уровня в домашних условиях со стайлером от Dreame AirStyle Pro. Это устройство 7-в-1 с инновационными насадками для всех типов волос, которые крепятся с помощью магнитов. Мощный воздушный поток ускоряет укладку и позволяет контролировать каждую прядь. А чередование горячего и холодного воздуха обеспечивает бережную фиксацию без вреда для волос. Стайлер упакован в стильный кожаный кейс – он станет не только удобным местом для хранения, но и элегантным дополнением вашего интерьера.

AirStyle Pro

Профессиональная съемка у вас в кармане

Если вы ищете доступный камерофон с широкими возможностями для съемки, чтобы как следует запечатлеть все краски этой осени, присмотритесь к Infinix ZERO 40 5G. Он оснащен тремя мощными камерами: основной на 108 Мп со стабилизацией, ультраширокоугольной на 50 Мп и селфи-камерой на 50 Мп. Все они умеют снимать видео в 4K 60 FPS. Специальный режим ProStable обеспечивает плавную и четкую съемку, а смартфон можно использовать как видоискатель для экшн-камер GoPro.

Infinix ZERO 40 5G доступен в модном цвете «Нежный фиалковый» и двух классических оттенках. Он получил изогнутый AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц, мощный процессор и поддержку быстрой зарядки.

Infinix ZERO 40 5G

Идеальный гардероб с личным помощником

Вертикальный отпариватель – маст-хэв для тех, кто хочет быстро привести в порядок одежду без утюга. Модель Polaris PGS 2850VA Turbosteam подходит для вертикального и горизонтального отпаривания. С ним удобно обрабатывать пальто, куртки, платья — просто повесьте вещь на плечики и пройдитесь по ней паром. Большой резервуар на 2,5 литра обеспечивает 30 минут непрерывной работы, а три режима отпаривания подойдут для любых тканей. Этот отпариватель способен полностью заменить утюг и сэкономить ваше время.

Polaris PGS 2850VA Turbosteam

Легкая уборка со стилем

Bespoke Jet AI от Samsung– инновационный пылесос с искусственным интеллектом, который станет вашим надежным помощником в уборке дома. Этот беспроводной интерьерный пылесос обладает исключительной мощностью всасывания до 280 Вт, что позволяет эффективно очищать любые поверхности.

Благодаря искусственному интеллекту, пылесос автоматически регулирует мощность и скорость вращения насадки в зависимости от типа покрытия, экономя заряд аккумулятора. В комплекте идут 4 сменные щетки для разных задач: для ковров и пола, для мельчайшей пыли на твердых поверхностях, для шерсти животных и для влажной уборки со встроенным распылителем воды. Контейнер для пыли легко очищается, а реактивный циклон эффективно удаляет пыль и волосы. С Bespoke Jet AI уборка станет быстрой, простой и приятной.

Bespoke Jet AI

Зимние тренды: комфорт, индивидуальность, любовь

А бренд Zolla уже вовсю приготовился к зиме и приглашает вас окунуться в атмосферу любви и самовыражения с новой зимней коллекцией. Каждая девушка найдет здесь что-то для себя, будь то ультралегкие стеганые куртки и пуховые пальто для долгих прогулок или трендовые дубленки и косухи для дерзких образов. Мягкие трикотажные водолазки станут идеальной базой для многослойных аутфитов, а широкая палитра оттенков поможет создать нужное настроение.

Для мужчин Zolla предлагает расслабленные оверсайз-силуэты, спокойные цвета и уютные фактуры. Объемные стеганые куртки, дубленки-авиаторы и толстовки из флиса и экомеха согреют в холода и добавят стиля повседневным лукам. Не обойтись зимой и без акцентных рубашек в клетку, которые отлично сочетаются с утепленными джоггерами, джинсами и вельветовыми брюками. Коллекция Zolla вдохновляет наслаждаться каждым моментом этой зимы.