Отдыхающие на льдинах ларги попали на видео

Эти особи не участвуют в сезоне рождения.

В Приморье инспектор Дальневосточного морского заповедника снял на видео ларг, отдыхающих на плавающих льдинах. Кадры публикует дирекция заповедников «Земля леопарда».

Там пояснили, что сейчас в морском заповеднике идет сезон рождения ларг. Но в нем участвуют не все.

«Особям, не участвующим в процессе рождения, места на берегах не хватает (все уже давно занято и забронировано беременяшками, а соседствовать с кем-то в этот период они не особо хотят), поэтому отдыхать приходится на плавающих льдинах. Именно такие отдыхающие от родительства ларги и попали в кадр государственного инспектора Сергея Бочкарева во время обхода территории заповедника», — говорится в сообщении.

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Ларги — это пёстрые (дальневосточные) нерпы. Эти тюлени обитают в Японском и Охотском морях. Они отличаются необычной внешностью: у зверей большие выразительные глаза и вытянутая морда. Кроме того, это один из немногих видов тюленей, которые размножатся не на льдинах, а на берегу, выбирая уединенные места. Это позволяет зоологам наблюдать за процессом размножения и рождения ларг, чтобы сохранить их популяцию и обеспечить ее стабильное развитие.