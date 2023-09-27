Отец Илона Маска рассказал, как его коллегу съел крокодил

Трагедия произошла на берегу озера Танганьика в Южной Африке.

Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, рассказал о коллеге, которого много лет назад растерзал крокодил. Маск-старший дал интервью журналистам после выхода книги Уолтера Айзексона «Илон Маск».

В издании говорилось, что в 80-е годы XX века Эррол Маск импортировал изумруды из Замбии, а затем, после огранки в Йоханнесбурге, лично возил их за границу для продажи. По признанию самого Эррола, его бизнес в Южной Африке тех лет был не вполне легальным, а сам регион нелепо сравнивать с Европой или США.

«Вообразите что-то вроде раннего Дикого Запада, только еще плюс джунгли, дикие звери (и дикие люди) и много-много вещей, которые хотят вас прикончить», — рассказал он.

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Изумруды в шахтах Замбии добывали кирками и лопатами, а Эррол летал за ними по ночам на легком двухмоторном самолете. При этом садиться приходилось в темноте на расчищенное поле, а начало и конец взлетно-посадочной полосы отмечали горящие автомобильные фары.

«Половину моих коллег убили. У всех была малярия, желтая лихорадка, гемоглобинурия и не только. Одного сожрал крокодил на берегу озера Танганьика. Разве нынешние западные слабаки способны это понять? Вряд ли», — заключил Эррол Маск.

Ранее сообщалось, что компания Илона Маска Neuralink, занимающаяся имплантированием чипов в мозг, получила разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на проведение своих первых испытаний на людях.