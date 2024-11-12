Отель-петух попал в Книгу рекордов Гиннесса

Необычная гостиница на Филиппинах высотой в 35 метров была признана «самым высоким зданием в форме курицы».

Отель Rooster принёс славу своим владельцам и стал яркой достопримечательностью филиппинской провинции Западный Негрос еще до конца строительства. В ноябре этого года руководство книги рекордов Гиннесса подтвердило – гостиница в виде петуха стала самым высоким зданием в мире подобного рода.

Отель, который находится в курортном комплексе Campuestohan Highland Resort, является не просто декоративным строением, но и настоящей гостиницей. Здесь есть 15 номеров, оснащенных кондиционером, кроватями, большими телевизорами и горячим душем. Строительство отеля началось 10 июня 2023 года и завершилось в этом сентябре.

По словам создателя проекта Рикардо Кано Гвапо Тан, он изначально планировал создать что-то с «вау»-эффектом на радость посетителям, но также хотел отдать дань уважения местной культуре. Петушиные бои остаются одним из главных развлечений Западного Негроса – в этой индустрии занято множество филиппинцев. Рикардо надеется, что некоторые из них теперь захотят провести ночь в уникальном отеле, рассчитанном на маленькие и большие семьи. По словам создателя, волноваться за конструкцию не стоит: проект здания подразумевал, что «петуху» придётся выдерживать штормы и тайфуны, которые свойственны этому региону.

«Посмотрите на петуха, он выглядит спокойным, величественным и сильным, что отражает мировоззрение нашего народа», – сказал Рикардо, чья семья владеет комплексом Campuestohan Highland Resort с 2010 года.

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«Петух может противостоять невзгодам и выдерживать давление со стороны других петухов. Это свойство народа Негренс позволяет ему быстро восстанавливаться после любых трудностей и бед в жизни – черта характера, которая присуща этому народу во времена кризисов и испытаний».