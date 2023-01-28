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Откладывать дела на потом – вредно для здоровья: о чем говорит новое исследование

Фото: Unsplash

Любители прокрастинации чаще других страдают от тревожности и депрессии.

Прокрастинация — это откладывание на потом того, что нужно сделать сейчас. Но вот, что выяснилось: все задачи, отложенные на завтра, словно вклиниваются в сознание — и это наносит вред здоровью, так утверждают канадские ученые.

В исследовании, проведенном сотрудниками Университета Калгари в Канаде, приняли участие около 3500 студентов. Ученые наблюдали за ними несколько месяцев: те, кто любил откладывать важные дела, учились хуже, чем их более «быстрые» сверстники. Кроме того, они были были более напряжены, тревожны, многие из них чувствовали себя подавленными и плохо спали по ночам. Некоторые страдали депрессией.

По мнению соавтора исследования Александра Розенталя, клинического психолога из Упсальского университета в Швеции, студенты, которые с самого начала набрали высокие баллы за прокрастинацию, в дальнейшем подверглись большему риску, у них могли появиться как физических, так и психологические проблемы.

Фото: Unsplash

Специалист по поведению из Даремского университета в Англии Фушиа Сируа отметил, исследование его канадских коллег стало крупнейшим из всех, где выявлялась связь между прокрастинацией и состоянием здоровья. Их авторы пришли к похожим выводам — в 2021 году ученые связали прокрастинацию перед сном с депрессией, а в 2015 году — с заболеваниями сердца. 

«В течение многих лет ученые не считали прокрастинацию чем-то серьезным. Надеюсь, новое исследование привлечет к ней внимание и повысит осведомленность людей о последствиях прокрастинации для физического здоровья», — сказал Сируа.

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