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Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
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Открылся новый туристско-информационный центр

В Запорожской области открылся Туристско-информационный центр.

В качестве почетных гостей на церемонии открытия присутствовали заместителя председателя правительства Запорожской области Константин Захаров, и. о. министра спорта и туризма Запорожской области Константин Зайцев, заместитель министра спорта и туризма Запорожской области Виталий Карпунькин.

«Мы смогли собрать уникальную команду специалистов, которая ставит перед собой амбициозную задачу – превратить Запорожскую область в один из ключевых туристических регионов России! И сегодня мы чувствуем поддержку на всех уровнях – для развития туризма в нашем регионе созданы все условия, и я уверена, что результат наших усилий не заставит себя ждать. Несмотря на то, что ТИЦ работает уже с августа 2024 года, сегодня мы официально открываем наши двери для туристов, ведь главное – это люди!», - отметила и.о. директора Туристско-информационного центра Светлана Дорохова.

Задачей ТИЦ является развитие туристической индустрии в регионе, оказание сервисных и информационных услуг туристам, выстраивание коммуникации между туристическим бизнесом и органами государственной власти. На базе центра будут проводиться обучающие и просветительские мероприятия, направленные на повышение качества оказываемых в туристической сфере региона услуг. Аналогичные центры созданы практически во всех регионах РФ, и такая форма организации работы доказала свою эффективность. 

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