Озабоченные слизняки заполонили Великобританию

Причиной массового появления брюхоногих моллюсков стала влажная погода.

Британские специалисты заявили о массовом появлении в стране сексуально озабоченных слизняков вида Arion vulgaris родом из Испании — причиной этого стала влажная погода, сменившая жару.

«Сейчас испанским слизнякам требуется выбраться на поверхность и как следует поесть. Когда сухо и жарко, они находятся в состоянии, похожем на зимнюю спячку, — зарываются поглубже в землю и затихают», — сообщил представитель зоозащитной организации Buglife Пол Хетерингтон.

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Эксперты считают, что в обозримой перспективе испанские брюхоногие моллюски будут особенно активны — им нужно отъесться и спариться.

Британские садоводы и фермеры получили предупреждения о нашествии слизней, угрожающих всем видам растений. «Гости» из Испании также могут быть опасны для водителей: порой они массово переползают через дороги, попадают под колеса и ухудшают сцепление шин с асфальтом.

Испанские слизни достигают 15 сантиметров в длину, при этом каждая особь вида способна отложить 200-400 яиц. Arion vulgaris всеядны: кроме растений, они питаются останками животных и даже экскрементами собак. Впервые эти существа «завоевали» Великобританию в 2012 году — принято считать, что слизняки попали туда из Испании вместе с сельскохозяйственной продукцией. В последнее время этих брюхоногих моллюсков, помимо Англии, стали замечать в Уэльсе.

Специалисты опасаются, что со временем из-за скрещивания испанских слизней с некоторыми видами их британских сородичей может появиться популяция мутантов, которая истребит аборигенных слизняков Великобритании.

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