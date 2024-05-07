В названии этого озера 45 букв. Попробуете произнести?

Власти давно хотят привести топоним в божеский вид, но местные жители категорически против.

«Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как проехать к озеру Чар-го-га-гог-ман-чо-га-гог-чо-бу-на-гун-га-маг?»

Мы уверены, если вы сможете обратиться к жителю штата Массачусетс, где находится это озеро, с подобной просьбой, он будет о вас высокого мнения. Немногие местные жители могут с первой попытки произнести правильно название озера, состоящее из 45 букв, — Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg. Ошибки при написании причудливого слова встречаются везде: начиная с открыток и заканчивая дорожными указателями.

Фото: Wikimedia Commons

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«Поиздевались» над водоемом коренные жители штата, индейцы из племени Нипмак. Неизвестно, был ли специфичен их язык или чувство юмора, но если попытаться не слишком буквально перевести гигантское слово, получится что-то вроде: «Ты ловишь рыбу на своем берегу, я — на противоположном, и никто не ловит рыбу посередине».

Для простоты водоем чаще называют «Озером Вебстера», по названию города, находящегося неподалеку. Также используют сокращённый вариант – Чаубунагунгамауг (Chaubunagungamaug). Однако, когда в 1949 году власти предложили упростить название, убрав из него несколько «G» (их в слове целых 15), местные жители, гордящиеся своей достопримечательностью, буквально взбунтовались. Местный поэт даже написал в честь знаменитого водоёма стихотворение «Руки прочь от G нашего большого озера!»