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Панда Катюша готова встретиться с посетителями Московского зоопарка: её переселили в большой вольер

Фото: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Малышка стала достаточно активна и окрепла для этого.

В Московском зоопарке панду Катюшу наконец переселили в большой вольер, расположенный в павильоне «Фауна Китая». Павильон открылся для посещения восьмого марта: теперь увидеть Катюшу могут все желающие. Ранее панда вместе со своей матерью находилась в небольшом и не экспозиционном помещении, которое было оборудовано для родов и первых месяцев жизни детеныша.

Когда Катюша окрепла и стала активно ходить и играть, ее решили выпустить в большой вольер – его она тоже осваивала постепенно и без спешки, при полной поддержке мамы. Мэр Москвы отметил, что вольер полностью безопасен для маленькой панды. Там есть все необходимое для развития и развлечений Катюши: деревянные конструкции для лазания и отдыха, а также небольшой бассейн.

Впервые зайти во взрослый вольер Катюша попыталась в середине февраля — тогда ее визит в новое помещение продлился полминуты. До этого мама не раз делала попытки познакомить малышку со взрослым вольером – но Катюше больше нравилось просто заглядывать на неизведанную территорию.

Рождение маленькой панды в конце лета 2023 года стало большим событием в Московском зоопарке — в России такое произошло впервые. Родителями малышки стали большие панды из Китая, Жуи и Диндин: они жили в соседних вольерах несколько лет, но встретились «лицом к лицу» только этой весной и сразу понравились друг другу. В сентябре выяснилось, что детеныш, родившийся у них, является самкой. В результате онлайн-голосования москвичи назвали малышку Катюшей. 

Ранее сообщалось, что панда Катюша получила свою первую игрушку.

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