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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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Пандемия коронавируса официально закончилась. Об этом объявила ВОЗ

Фото: Unsplash

Она длилась более трех лет.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявил о завершении чрезвычайной ситуации в связи с распространением вируса COVID-19. Заявление Тедроса Аданома Гебреисуса размещено на сайте организации.

При этом в ВОЗ подчеркнули, что вирус никуда не исчез и продолжает циркулировать среди населения Земли. Просто темпы заражения не так высоки, как раньше, и летальность тоже значительно снизилась.

По данным организации, из-за коронавируса во всем мире с февраля 2020 года умерли как минимум 20 миллионов человек. Победить пандемию удалось благодаря работe врачей и мер, которые принимали правительства во всех странах.

Почитайте о 12 самых смертоносных вирусах в истории человечества (SARS-CoV-2 теперь занимает среди них почетное место). 

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