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Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
Февральский фототурнир: Начался второй этап
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Папуасы захватили в плен пилота гражданского самолета. Чего они требуют?

Фото: REUTERS/The West Papua National Liberation Army

Летчика из Новой Зеландии захватили ради борьбы за независимость.

Папуасы из национально-освободительной армии Западного Папуа захватили в плен летчика из Новой Зеландии. Они намерены удерживать пилота до тех пор, пока правительство Индонезии не признает независимость Западного Папуа.

По данным RNZ, инцидент произошел 8 февраля. Небольшой самолет компании Susi Air приземлился в высокогорной провинции Ндуга, чтобы забрать строителей из отдаленного района. Однако судно окружили повстанцы: они отпустили шестерых пассажиров, подожгли самолет и взяли пилота Филиппа Мертенса в плен. Папуасы передали свои требования в видеообращении, которое вскоре появилось в сети. На записи их озвучил сам Мертенс.

«Мы взяли его в заложники не ради еды и напитков, а ради независимости Папуа. С нами он будет в безопасности до тех пор, пока Индонезия не применит свое оружие с воздуха или на земле», — передал он требования повстанцев.

Фото: © FOTO/TPNPB-OPM

Для устрашения папуасы устроили фотосессию с пленным пилотом, при этом держа в руках луки и огнестрельное оружие. На Мертенсе надета черная футболка с надписью Free Papua («Свободу Папуа»), джинсовая куртка и головной убор в камуфляжной раскраске.

Власти Индонезии заявили, что предпринимают все необходимые меры для освобождения пилота.

Движение за независимость Западного Папуа сформировалось в середине 1960-х годов и продолжает действовать до сих пор в виде партизанской борьбы. В Индонезии TPNPB признана террористической организацией.

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