Пара заплатила больше ста тысяч рублей, чтобы заняться сексом в самолете

В результате молодые люди приятно провели время в небе над Лас-Вегасом.

Кейтлин Роуз – блогер из Австралии – поделилась своим пикантным опытом в соцсетях. Она и ее партнер сели на самолет Love Cloud в Лас-Вегасе – частный борт предлагает туристам возможность заняться сексом во время полета над «Городом грехов». За необычный опыт они заплатили тысячу фунтов стерлингов (около 123 тысяч рублей).

Love Cloud использует двухмоторный самолет Cessna 414. Вместо рядов кресел в салоне – двуспальная кровать, застеленная красными атласными простынями, и шампанское – в общем, все необходимое для приятного романтического времяпрепровождения.

«Сколько людей могут похвастаться тем, что они арендовали самолет только для того, чтобы заняться сексом? Это определенно был уникальный опыт. Секс в небе оказался захватывающим, особенно над Лас-Вегасом. Было приятно и необычно. Они, конечно, проводят инструктаж по технике безопасности, но затем, когда вы в воздухе, вы получаете час уединения», – Кейтлин Роуз.

«Там вы вольны делать, что хотите, и это было действительно уютно. В самолете нет никаких камер, поэтому мы установили свою собственную», – добавила Роуз.

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Кейтлин в самолете Love Cloud Фото: Caitlyn Rose

Пилот Love Cloud пояснил, что услугой пользуются самые разные люди – от пожилых пар до молодоженов и даже свингеров.