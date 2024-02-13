Пассажир на рейсе в Таиланде открыл дверь самолета и развернул эвакуационный трап

Инцидент произошел в международном аэропорту Чиангмая.

Рейс TG121 авиакомпании Thai Airways, который должен был вылететь в международный аэропорт Бангкока Суварнабхуми, стоял в очереди на взлетно-посадочной полосе, когда пассажир открыл одну из дверей самолета, что привело к раскрытию эвакуационного трапа.

Airbus A320 не смог своевременно взлететь, что временно помешало взлету и посадке других рейсов, говорится в заявлении диспетчерской службы аэропорта.

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«Получив предупреждение, мы обратились к механикам Thai Airways, чтобы они проникли на место и отключили эвакуационный трап, а затем отбуксировали самолет обратно к посадочной яме номер 15», – Роннакорн Чалермсаньякорн, директор международного аэропорта Чиангмая.

Он добавил, что в общей сложности в результате инцидента пострадало 13 рейсов, в том числе восемь, которые были вынуждены кружить в воздухе, прежде чем им было разрешено приземлиться. Всего из-за задержек пострадали 2295 пассажиров, сообщил Роннакорн.

Thai Airways опубликовала заявление в ответ на инцидент, отметив, что механики смогли отремонтировать и осмотреть дверь в соответствии с правилами безопасности, а задержанный рейс в конечном итоге вылетел в Бангкок через два с половиной часа после намеченного взлета.

Полковник полиции Чиангмая Манушай Ин-Тхуан, офицер, который вел это дело, сообщил, что они арестовали на месте происшествия Вонг Сай Хына, 40-летнего гражданина Канады. За преступления такого рода в Таиланде предусмотрена даже смертная казнь, хотя таких приговоров не выносили с 2018 года. Также возможно тюремное заключение сроком до 20 лет и/или штраф в размере 600 000–800 000 бат (16 700-22 300 долларов).

В полиции заявили, что им неизвестны мотивы, по которым подозреваемый открыл дверь, но отметили, что он выглядел напряженным и с ним было трудно общаться.

«Мы отправили его в психиатрическую больницу Суан Прунг для обследования», – сказал Манучай. Полиция сообщила, что предоставила подозреваемому адвоката и переводчика во время допросов, как того требует закон, и продолжает расследование инцидента.