Пассажир «Победы» пытался задушить бортпроводника – его пришлось связать

Инцидент произошёл 24 августа во время рейса авиакомпании «Победа» из Кирова в Сочи. Буйный пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.

Участники рейса DP348 пережили не лучшие часы своей жизни, когда один из пассажиров устроил на борту настоящий дебош, в завершение которого попытался задушить одного из бортпроводников, поделился Telegram-канал «Авиаторщина».

Сообщается, что неадекватное поведение мужчины, известного только по имени Владислав, стало заметно практически сразу после взлёта. Пьяный пассажир начал «падать» на других участников рейса, расшатывать кресла и приставать к своим соседям. На время его удалось успокоить, пристегнув ремнями безопасности. Тогда бортпроводники приняли решение проводить дебошира в хвост самолёта.

Далее мужчина зашёл в туалет, однако практически сразу попытался оттуда выбраться, при этом выламывая дверь ногой. Члена экипажа выпустили неадекватного пассажира из уборной, откуда он вышел с незажженной сигаретой в зубах и накинулся на одного из членов экипажа, пытаясь его задушить. К счастью, мужчину удалось оттащить от бортпроводника, в том числе благодаря другим пассажирам, и связать его руки удлинительными ремнями.

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В Telegram-канале также добавили что, тем не менее, ремни «не помогли, и пришлось применить специальные средства сдерживания». Что это за средства, не уточняется.

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Несмотря на сложную ситуацию на борту, пилоты Boeing 737 (RA-73301) приняли решение и дальше следовать в Сочи. Всё это время мужчина находился в маловменяемом состоянии – мычал, пытался пинать членов экипажа и в целом вёл себя агрессивно, при этом его речь была неразборчива.

Посадка в Сочи прошла благополучно, и мужчину тут же сдали полиции.