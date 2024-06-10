Пассажир самолета, летевшего в Красноярск, закурил электронную сигарету. Что случилось потом

Теперь ему грозит штраф.
Пассажир был оштрафован за попытку курения электронной сигареты в туалете самолета, летевшего из Москвы в Красноярск.
Мужчина 38 лет решил уединиться в туалете и покурить, что и послужило основанием для возбуждения в его отношении административного производства.
Авиаперевозчик обладает полномочиями для экстренной посадки с целью снятия нарушителя с борта. Однако в тут компания решила доставить пассажира до Красноярска, где его уже ожидали сотрудники правоохранительных органов. За нарушение мужчине грозит штраф, размер которого может варьироваться от 500 до 1500 рублей.
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