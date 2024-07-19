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Пассажир самолета отказался от еды на борту: так его поймали на контрабанде золота

Фото: Young Sok Yun / Flickr

Мужчина перевозил 1096.76 граммов драгоценного металла в прямой кишке.

Полиция задержала пассажира авиалиний Air India за контрабанду золота. Это произошло после сообщения бортпроводников о его «странном» поведении на борту, передаёт the Times of India. 

Сообщается, что мужчина следовал рейсом AI 992 авиакомпании Air India из Джидды, Саудовская Аравия в Дели, Индия. Во время 5,5-часового рейса он упорно отказывался от напитков, закусок и еды, чем и привлёк внимание членов экипажа, которые сообщили о необычном поведении пассажира пилоту. Командир воздушного судна в свою очередь передал информацию службе безопасности аэропорта.

По прибытию в Дели правоохранители пристально проследили за мужчиной во время попытки пройти через зелёный коридор и допросили его. Пассажир признался, что прячет в прямой кишке 1096.76 граммов золота в капсулах, поэтому и избегал приёмов пищи на борту. Стоимость контрабанды оценивается в 6,9 миллионов рупий (7,2 миллиона рублей). Мужчину задержали.

После инцидента экипажи авиакомпаний были проинструктированы тщательно следить за людьми, отказывающимися от закусок и прохладительных напитков во время длительных перелётов – не исключено, что и они перевозят контрабанду нетривиальным образом.

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