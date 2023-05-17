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Пассажир самолета сообщил о бомбе в своем багаже, чтобы попасть на рейс

Фото: Wikimedia Commons

Международный аэропорт Питтсбурга

На самолет он так и не попал.

Мужчине, который опоздал на стыковочный рейс в международном аэропорту Питтсбурга, было отказано в посадке на борт. Поэтому он решил сообщить сотрудникам аэропорта, что ему нужно успеть на этот рейс и забрать свой багаж, потому что в его сумках находятся бомбы. После этого мужчину немедленно арестовали.

Инцидент произошел на регулярном рейсе из Питтсбурга в Филадельфию авиакомпании American Airlines.

«Полицейские поговорили с агентами у выхода на посадку American Airlines, которые сообщили об угрозе. Агенты сообщили, что мужчина, стоявший рядом с билетной кассой, угрожал, что в его уже зарегистрированном багаже находится бомба. Угроза была сделана после того, как ему не разрешили сесть в самолет из-за опоздания. Угрозу услышали двое работников авиакомпании, каждый из которых подтвердил слова мужчины», – говорится в сообщении полиции.

Более 100 пассажиров были эвакуированы из самолета, а большая часть одного из вестибюлей в аэропорту была закрыта до тех пор, пока полиция не провела тщательный обыск. Никаких бомб обнаружено не было.

Мужчина был идентифицирован как гражданин Ирана и заключен под стражу.

«Безопасность является нашим главным приоритетом, и мы благодарны нашим клиентам за понимание», – говорится в сообщении представителя авиакомпании.

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