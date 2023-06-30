Пассажир самолета устроил дебош. Он пояснил, что переел мармеладных мишек

Сдерживать его пришлось как членам экипажа, так и пассажирам.

В салоне первого класса рейса Alaska Airlines, направлявшегося из Миннеаполиса на Аляску, произошла драка.

Сообщается, что инцидент начался так: стюардесса услышала крики пассажира, который находился в туалете. Когда она спросила, не нужна ли помощь, пассажир, по ее словам, «выбил дверь кулаком».

Дебоширом оказался 37-летний Дэвид Берч. Мужчина рванулся в переднюю часть самолета, в секцию первого класса и едва не дошел до кабины пилотов, но его остановили. Когда стюард спросил Берча, что же он делает, тот ответил, что ищет свое место. Стюард, опасаясь, что Бёрчу нужна неотложная медицинская помощь, усадил его в кресло. Тут на помощь пришла девушка-пассажир, она представилась дипломированной медсестрой и осмотрела мужчину: пришла к выводу, что ему нужно срочно ввести средство, которое применяют при передозировки опиоидами.

Позже один из пассажиров рассказал, что незадолго после взлета видел, как Берч пытался спрятать кусок фольги с «белым порошкообразным веществом» между сиденьями самолета. Пока экипаж занимался поиском лекарства, Берч стал агрессивным, в итоге несколько членов экипажа и пассажиры прижали его к полу.

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В протоколе происшествия, который составили позже, говорится, что Берч «пытался бить и толкать людей и хвататься за них». У мужчины пошла кровь, которая попала на одежду стюардесс и пассажиров. В результате смутьяну удалось ввести противоопиодное средство и успокоительное, после чего тот успокоился.

В аэропорту Берча задержали. По его версии, никаких опиодов он не принимал. Мужчина предположил, что причиной его поведения могли быть мармеладные мишки с HHC (гексагидроканнабинолом, это каннабиноид природного происхождения), которые он купил на заправочной станции в Миннесоте.

Ему предъявлено несколько обвинений, в том числе во вмешательстве в дела членов летного экипажа и бортпроводников, а также в нападении.