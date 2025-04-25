Пассажир в Сургуте опоздал на рейс и пытался догнать самолет

Мужчина перепрыгнул ограждение и выбежал на поле.

В аэропорту Сургута сотрудники авиабезопасности были вынуждены задержать пассажира, пытавшегося догнать самолет авиакомпании «Победа». Мужчина должен был вылетать рейсом DP502 в Махачкалу, но прямо перед посадкой заснул в зале ожидания.

Об инциденте с 35-летним жителем Дагестана рассказали в пресс-служба Управления МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу. Мужчина случайно заснул уже после прохождения досмотра, а проснувшись направился в курительную зону. Именно в этот момент пассажир заметил, что к его самолету уже подали трап. Мужчина запаниковал и кинулся прямо к самолету через улицу – для этого ему пришлось преодолеть метровое ограждения. Подобраться прямо к воздушному судну опаздывающему не удалось — его оперативно задержали.

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При этом сообщается, что мужчина так переволновался, что из-за резкой физической нагрузки и стресса у него упал сахар в крови. Пассажиру даже потребовалась медицинская помощь. В пресс-службе отметили, что мужчина был трезв.

Штрафовать переволновавшегося пассажира не стали – хотя в подобной ситуации размер штрафа составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Однако преступного умысла в действиях «Форреста Гампа» из Дагестана не нашли, поэтому ограничились лишь предупреждением.