Пассажира с лишним весом сняли с рейса, когда он не смог пристегнуться

При этом сам пассажир отказался пересесть на другое место.
Инцидент произошел 26 февраля на рейсе авиакомпании «Победа» DP 6532 Барнаул – Москва. Пассажира с избыточным весом сняли с самолета перед вылетом из-за того, что он вначале не смог пристегнуться, а потом не захотел, сообщает Tourdom,ru.
У мужчины был билет на кресло у аварийного выхода, бортпроводники объяснили, что воспользоваться удлинителем для ремня безопасности в этом месте он не сможет, предложили пересесть. Однако пассажир отказался, стал ругаться с персоналом и на борт пришлось вызывать полицию. В итоге самолет улетел без него.
«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит все обстоятельства случившегося, даст оценку действиям работникам авиакомпании», – прокомментировали новость в ведомстве.
«Победа» – российская бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие группы «Аэрофлот – Российские авиалинии».
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